(Di lunedì 6 novembre 2023)'s ha messo oggi sotto osservazione per un miglioramento ilB1 long term corporate family e ilB1 - PD probability of default di Telecom Italia. La decisione segue il sì del cda all'...

... che più che compenserà il deterioramento del suo profilo di business", ha spiegato l'analista di's preannunciando un possibile rialzo dei rating di Tim di uno o due gradini. . 6 novembre 2023

Moody's valuta di migliorare i rating di Tim dopo sì a Kkr Agenzia ANSA

