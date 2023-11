Monster High™ – La Rivista Ufficiale | arriva il primo numero

(Di lunedì 6 novembre 2023) Panini Magazines (Panini Comics) ci porta nella scuola più mostruosa del mondo!ildi– La, per chi ama l’avventura, i mostri e le storie “da paura”. Le celebri fashion doll hanno ispirato una nuova serie televisiva trasmessa su Super! a partire da lunedì 30 ottobre, una serie d’animazione Nickelodeon, una web serie e vari film. All’interno deldella– disponibile da venerdì 3 novembre in edicola e online – tanti giochi, quiz, curiosità e attività “da brivido”. Le giovani lettrici e i giovani lettori potranno scoprire tantissime curiosità sulle protagoniste della serie e divertirsi con le attività più disparate: dalla ricetta del sushi horror al ...

... Carolina Cavalli, Marjaneh Moghimi, Sudnya Shroff, Rachael Fung '' - Kore - eda Hirokazu, ... The People's President' Avdhesh Mohla '& Low - John Galliano' Arttu Salmi - 'The End We Start ...

«Virgil c'è stato dall'inizio del progetto». Mattel Creations collabora ... Vogue Italia