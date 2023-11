Mondiali di Trampolino Elastico | l’Italia in gara per la qualificazione olimpica

(Di lunedì 6 novembre 2023) Birmingham – Dal 9 al 12 novembredelscenderà inaidi Birmingham. L’evento sarà fondamentale per laalle Olimpiadi di Parigi. Staccheranno il pass le otto donne e gli otto uomini meglio piazzati nella classifica finale. Questi ultimi potranno avere un posto Nazione, ma ogni Comitato Olimpico Nazionale potrà qualificare solo un atleta per genere. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana, Giuseppe Cocciaro, ha convocato Samuele Patisso Colonna, Marco Lavino, Isabella Murgo e Sofia Pellissier. foto Simone Ferraro FGI

