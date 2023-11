Milano Music Week dal 20 al 26 novembre 2023 nella capitale italiana della musica

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 6 novembre 2023). «In quantoista e artista, vorrei puntare i riflettori sul ruolo delle artiste donne in un ambiente discografico in cui purtroppo non sono ancora abbastanza protagoniste». Lo ha esternato Francesca Mchielin alla presentazione, in programma al 20 al 26prossimi, promossa e fortemente voluta da Comune di(Assessorato alla Cultura), Assoconcerti, Assoa, Fimi (Federazione Industriaale), Nuovo Imaie e Siae (Societàdegli Autori ed Editori), con il patrocinio del MinisteroCultura, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash (direttrice...