Milan-PSG | Pioli | “Incredibile non aver ancora segnato Anche ad Anfield…”

Al suo ritorno in Italia alla vigilia di, Gerry Cardinale ha subito voluto fissare un colloquio con Ibrahimovic, nello stesso hotel dove qualche mese aveva già incontrato lo svedese ' ...

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...La partita Milan - PSG di Martedì 7 novembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League ...