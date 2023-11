Migranti | storico accordo Roma-Tirana | in Albania due centri italiani per asilo e rimpatri Meloni | una cooperazione nata dall’amicizia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Italia ehanno siglato un “importantissimo” protocollo d’intesa in materia di gestione dei flussi migratori. Unche rinvigorisce la storica amicizia tra i due Paesi e che – come ha detto lo stesso presidente del Consigliopresentando l’intesa siglata – «arricchisce di un ulteriore tassello laprofonda tra le nostre due nazioni». L’Italia – ha ricordato la leader di FdI – è il primo partner commerciale dell’. Il nostro interscambio vale circa il 20% del Pil albanese».e il premier albanese firmano un protocollo d’intesa in materia di gestione dei flussi migratori Dunque, in una clima di proficuo spirito collaborativo, viva soddisfazione e grande ottimismo, il premieral termine ...