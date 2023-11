L' intesa fra Roma e Tirana sull'accoglienza deiPer Pier Luigi Bersani "non è una soluzione innovativa: gli inglesi li mandano in Ruanda - dice con una- se poi diventa un modello possiam provarci anche col Montenegro ". Bersani ...

Migranti: la battuta di Bersani, 'Londra li manda in Ruanda e noi a Tirana' TGLA7

Migranti, pressing della Lega per la riforma dei tribunali che si occupano di asilo Il Sole 24 ORE

L' intesa fra Roma e Tirana sull'accoglienza dei migranti Per Pier Luigi Bersani "non è una soluzione innovativa: gli inglesi li mandano in Ruanda - dice con una battuta - se poi diventa un modello ...AGI/Vista - "L'accordo firmato oggi disegna la cornice politica e giuridica della nostra collaborazione, a cui poi dovranno seguire tutti gli atti conseguenti per mettere in funzione le due strutture ...