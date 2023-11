Michele Bravi pubblica il video del nuovo singolo odio

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 6 novembre 2023) , in bianco e nero, e con il racconto di una relazione affettiva di dipendenza Fuori ora ilclip ufficiale di, ildidisponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 27 ottobre., anticipazione del prossimo progetto discografico di, è stato firmato dallo stesso artista e prodotto dai Room9. Ilclip ufficiale, scritto dal giovane cantautore, fotografa l’intimità e l’intreccio di una relazione disfunzionale all’interno delle mura domestiche. La dipendenza dal corpo dell’altro, declinazione più ossessiva del racconto d’amore, è protagonista delle immagini in bianco e nero. Il veleno nel rapporto di coppia, creato dal sentimento di ...