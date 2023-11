Mercato libero | bollette più care? Intervista al presidente Arera Besseghini

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 6 novembre 2023) Con la stagione invernale alle porte, cresce la preoccupazione degli italiani in merito alle spese che famiglie e cittadini dovranno sostenere per il pagamento delledomestiche. Quest’anno i timori riguardano anche la fine deltutelato per i cosiddetti soggetti vulnerabili, che avverrà il 31 dicembre 2023 per il gas e il 10 gennaio 2024 per la luce. Il cambiamento interesserà tutti gli utenti over-75, i clienti con gravi condizioni di salute e quelli che risiedono in strutture abitative di emergenza. Per tutti loro – a meno che non avessero già scelto l’approdo al– il passaggio potrebbe non essere indolore, soprattutto per quanto riguarda i costi delle fatture. Ne abbiamo parlato con Stefanodi(l’Autorità ...