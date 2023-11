Mercatini di Natale | Roma si prepara | luoghi di riferimento | date e orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 novembre 2023)di, comincia il conto alla rovescia:sial grande assalto per le feste. Lo shopping impazza sotto l’albero. Ilsi avvicina con qualche certezza in più. La prima è che saranno, anche quest’anno, festività al risparmio: una concreta volontà di riunirsi c’è. Resta da stabilire in che modo. Tradotto: ini vogliono spendere, ma non è detto che ne abbiano davvero la possibilità. Ecco, quindi, la necessità di trovare un’alternativa. La strada secondaria, necessariamente più battuta, è quella che porta aidi. Veri e propridi ritrovo in cui imperversa la voglia di mettersi in gioco, regalare sorrisi e presenti, senza tuttavia arrivare a spendere cifre proibitive. Non è solo una ...