Mense | l’assessora Salerno diffida la società appaltante | “Migliorare subito il servizio”

(Di lunedì 6 novembre 2023) È stata messa in mora laaggiudicataria dei lotti 1 e 3 della ristorazione scolastica torinese “conad adottare radicali e urgenti provvedimenti di riorganizzazione per il potenziamento dell’efficacia nell’erogazione del, da completare al massimo entro mercoledì 8 novembre. In mancanza, la stazionevaluterà l’adozione di ogni ulteriore azione necessaria, tra cui non si esclude un’eventuale risoluzione del contratto”. Ad annunciarlocomunale all’Istruzione, Carlotta, in risposta a un question time del consigliere di Torino Libero Pensiero, Giuseppe Iannò, sui disservizi in alcunescolastiche.ha sottolineato che “i disservizi hanno interessato, nei giorni iniziali di maggior ...