Meloni | “Stati Ue non possono affrontare da soli immigrazione illegale”

(Di lunedì 6 novembre 2023) Firmato un protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori, cosa prevede “L’di massa è un fenomeno che glimembri dell’Unione europea nonda. Da questo punto di vista la collaborazione traUe e– per ora – extra Ue può essere decisiva”, ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia, annunciando la firma del protocollo d’intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori. “Contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere solamente chi ha davvero diritto alla protezione internazionale”: questi, ha affermato la premier, i tre obiettivi del protocollo. “L’Albania ...

Sia lache Tajani stanno portando gli altriverso la cooperazione comunitaria che per molti anni ha visto alcuni governi svincolarsi. L'Europa, inoltre, deve difendere le sue posizioni ...

"L'immigrazione illegale di massa è un fenomeno che gli Stati membri dell'Unione europea non possono affrontare da soli. Da questo punto di vista la collaborazione tra Stati Ue e Stati – per ora – ext ...