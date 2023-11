Meloni “Accordo con Albania per due centri gestione migranti illegali”

(Di lunedì 6 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Annunciamo un importantissimo protocollo d'intesa in materia didi flussi migratori. Unche arricchisce una amicizia storica, il nostro è un partenariato strategico che si sviluppa attraverso rapporto commerciali di assoluta eccellenza”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro con il primo ministro della Repubblica d', Edi Rama. “L'darà possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese dove l'Italia potrà realizzare, a proprie spese, due strutture dove allestireper ladi. Inizialmente potrà accogliere fino a 3mila persone che rimarranno il tempo necessario per espletare le procedure delle ...

... adesso il Governoipotizza la possibilità di prelevare contante direttamente nei negozi. Un'... Per Confesercenti è da rivedere anche l', siglato dal Governo lo scorso anno dopo il tavolo ...

Meloni: accordo per due centri italiani per migranti in Albania Agenzia askanews

Migranti, accordo Meloni-Rama: nuovi centri in Albania. «Operativi entro la primavera» ilmessaggero.it

Roma, 6 nov. (askanews) - Con l'Albania 'firmiamo un importantissimo protocollo di intesa nella gestione del flussi migratori. L'accordo si pone ...Italia e Albania hanno siglato un protocollo d'intesa in materia di gestione dei flussi migratori. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con ...