Medicinali falsi venduti online | è allarme

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 6 novembre 2023) La Commissione europea ha annunciato l’apertura di un’indagine sul rivenditorecinese AliExpress in merito alla presunta distribuzione di prodotti contraffatti, tra cui farmaci. L’esecutivo di Bruxelles vuole sapere se la multinazionale abbia adottato misure per rispettare gli obblighi relativi alla valutazione del rischio e alle misure di mitigazione per proteggere i consumatori, in particolare per quanto riguarda la diffusionedi prodotti illegali come icontraffatti. La proprietà di AliExpress è di Alibaba, agglomerato di piccolo imprese cinesi che vendono principalmente ad acquirenti internazionali.LEGGI ANCHE: Shampoo e creme, scattano altri sequestri in Italia: la lista (aggiornata) dei prodotti e dei marchi Breton precisa: “La legge sui servizi digitali ...