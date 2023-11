Mediatek fa sul serio | il Dimensity 9300 sulla carta è meglio di Qualcomm

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il nuovo SoC per smartphone di fascia alta diadotta soluzioni uniche e fa debuttare un design All Big Core che spinge le prestazioni della CPU ad un livello mai visto. A bordo anche una potente unità IA che gestisce modelli LLM fino a 33 miliardi di parametri. ...

Abbinato al motore di raytracing hardware di seconda generazione di, il nuovo SoC consente ... ovviamente, ufficiali del produttore e non ancora confermatecampo). Gli utenti potranno ...

MediaTek ha annunciato il nuovo chipset di punta Dimensity 9300 con un design innovativo All Big Core per massimizzare le prestazioni. Supporta l'elaborazione IA generativa on device e dovrebbe vantar