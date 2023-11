Maurizio Marinella | lezione all’Università del Molise | Tanti gruppi vorrebbero comprarci

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 novembre 2023) “Mai come adesso c’è una grandissima richiesta e c’è un grandissimo interesse su di noi. Siamo tirati per la giacca, anzi per la cravatta, dacheanche, ma noi vogliamo continuare così la nostra storia, vivendola con passione ed emozione”. Così, amministratore unico della storica azienda di cravatte di Napoli, questa mattinadel, insieme a suo figlio Alessandro, general manager dell’azienda di famiglia, ha partecipato ad un incontro con gli studenti. Dopo il saluto del rettore Luca Brunese e l’introduzione della professoressa Francesca Di Virgilio, i titolari del celebre marchio hanno raccontato la loro storia e risposto alle domande dei ragazzi. ...