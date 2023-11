Martellate contro la Venere Rokeby' di Velzquez | protesta degli attivisti | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 novembre 2023) Dueclimatici del gruppo Just Stop Oil, un ragazzo e una ragazza hanno rotto con piccoli martelli il vetro di protezione del famoso dipinto a olio '' di Diego Velazquez alla National Gallery di Londra. Just Stop Oil, che in passato ha condotto proteste similiopere d'arte ed edifici pubblici famosi, ha dichiarato che l'azione era volta a chiedere al governo britannico di fermare immediatamente tutte le licenze per l'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di combustibili fossili nel Regno Unito. La National Gallery ha fatto sapere che i duesono stati fermati e che il dipinto è stato rimosso dall'esposizione per consentire ai restauratori di esaminarlo. Il gruppo ha detto che i duehanno scelto di prendere di mira il dipinto a olio del ...