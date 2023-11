Marcolin | “A Salerno ho visto un Napoli più solido Garcia sta conoscendo le squadra”

(Di lunedì 6 novembre 2023): ” Ilsta cambiando, non è più quello dell’inizio anno” Darioè intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue parole:hounpiù“Ahounpiùstalee ora c’è maggiore unità d’intenti, a sprazzi è stato un grande, con un Giacomo Raspadori sempre più importante, che sta diventando funzionale agli azzurri. Ovvio che Osimhen è il titolare, dà profondità allaed ha una qualità superiore.però dovrà trovare ...

... Salernitana - Napoli , si disputerà oggi alle 15 allo stadio Arechi di. I granata per ... Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario. - Advertisement -

Marcolin a Di Lorenzo e Lobotka: 'Il Napoli di Garcia non ha mai sofferto a Salerno' AreaNapoli.it

Salernitana-Napoli: 0-2, Raspadori ed Elmas. Missione compiuta per Garcia AreaNapoli.it

Non sono trascorse neanche 24 ore che l’opera realizzata da Mariano Cuofano per Linea d’Ombra Festival e installata sabato sera in piazza Portanova a Salerno è stata vandalizzata. Una storia che si ...ll commentatore DAZN ha replicato idealmente ai due calciatori azzurri dopo le loro dichiarazioni post Salernitana-Napoli.