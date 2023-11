Manovra | Landini | “Non risponde ai problemi delle persone e aumenta la precarietà | va cambiata ecco perché scioperiamo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) “Abbiamo programmato insieme alla Uil lo sciopero generalec’è assolutamente bisogno di cambiare questache nonaiche leoggi hanno, c’è un problema salariale grande come una casa e non ci sono le risorse per rinnovare i contratti del pubblico impiego, né per aiutare il rinnovo dei contratti nel privato. Parliamo di dieci milioni di lavoratori con questo problema”. Così Maurizio, segretario Cgil, sulla. “Non c’è intervento contro l’evasione fiscale o per l’aumento dei salari attraverso una vera riduzione fiscale. Poi ci sono tagli, alla sanità, alla scuola, ai Comuni. Tutto questo ricade sul mondo del lavoro. In più vieneta la”, ha aggiunto il segretario, ...