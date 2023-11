Manila Nazzaro a Stefano Oradei | “Di più di ciò che ho sempre sognato”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 6 novembre 2023)sono più affiatati che mai, e spesso si scambiano dolci dediche sui social: stavolta, l’ex Miss Italia ha risposto alle parole del ballerino, postate a corredo di una carrellata di foto dei due al mare. “, amore mio. Voglio raccontare l’amore, quello che fa emozionare, quello che ti toglie il fiato e che molti ancora forse non hanno avuto occasione di vivere”, ha esorditonel suo post. “Beh, è pazzesco e ve lo auguro col cuore. Potrei scrivere tantissime favolose frasi ma non basterebbero mai per descrivere tutto, e poi io te le dico ogni giorno guardandoti negli occhi amore”. Nella carrellata di foto, vediamo i due guardarsi negli occhi e scambiarsi un bacio. “Le parole splendide e non… le lascio a voi. Qui alcune ...