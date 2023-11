Maltempo | tromba d’aria a Fregene | alberti caduti e tetti scoperchiati

(Di lunedì 6 novembre 2023) Una, poco prima delle 8 di oggi, lunedì 6 novembre 2023, ha causato danni e la caduta di tre grossi pini a, sul litorale a nord di Roma. Uno degli alberi è caduto su via Castellammare, la via principale della località balneare nel Comune di Fiumicino, e un tratto è stato interrotto. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Mareggiata “risucchia” la spiaggia di: stabilimenti balneari allagati I danni delNell’isolato circostante gli altri due alberi, uno dei quali caduto dentro il giardino di un’abitazione, hanno causato danni a recinzioni e siepi. Il vento ha divelto anche la tettoia di un garage e danneggiato il tetto di una casa. Si stanno compiendo altre verifiche. Altri alberi sononella zona. Sul ...

Con i decreti 866 e 867 a firma del Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dott. Salvatore Cocina, sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro per i danni occorsi alle ...3 milioni 247 mila euro per privati cittadini e attività commerciali a Modica; 887 mila euro per quelle ricadenti in territorio di Comiso ...