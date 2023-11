Maltempo | tregua in Toscana dalle piogge | ma rimango 1700 utenze senza elettricità

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’allertaprosegue in tutta Italia dopo che la seconda perturbazione di novembre ha iniziato a mostrare la sua intensità. Nubifragi, venti forti e neve a bassa quota, è questo lo scenario che in questi giorni sta caratterizzando il Nord Italia e parzialmente le regioni del Centro. Fenomeni intensi che hanno in alcuni casi colto L'articolo proviene da Il Difforme.