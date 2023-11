(Di lunedì 6 novembre 2023) Localizzato e recuperato dai sommozzatori dei vigili delnelle acque del lago di Santa Croce (Belluno) ilprivo di vita di, ildelscomparso il 2 novembre scorso. I colleghi del comando di Belluno, insieme al comandante Antonio Del Gallo, «esprimono profondo cordoglio e si stringono in un abbraccio al piccolo figlio Martino, alla compagna ai genitori e agli...

18.38 Belluno, trovato corpo vigile disperso E' statoil corpo del vigile del fuoco, disperso nei giorni scorsi in provincia di Belluno durante l'ondata di. Walter Locatello, 44 anni,era scivolato il 2 novembre nel canale Rui a Puos d' ...

Maltempo, ritrovato il corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso nel bellunese la Repubblica

Maltempo, ritrovato il corpo del vigile del fuoco disperso nel Bellunese TGCOM

"Desidero esprimere la mia personale vicinanza alla compagna ed ai familiari del Vigile del fuoco Walter Locatello, disperso dopo ...«Profondo cordoglio» per il ritrovamento del corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso nei giorni scorsi in provincia di Belluno, dopo esser scivolato in un canale mentre fronteggiava il ...