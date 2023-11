Maltempo | recuperato il corpo del vigile del fuoco disperso

(Di lunedì 6 novembre 2023) Pubblicato il 6 Novembre, 2023dai sommozzatori nel lago di Santa Croce, in provincia di Belluno, ildi Walter Locatello, ildeldi 44 anni vittima della furia delche ha interessato il Veneto nei giorni scorsi. Eradal 2 novembre a Puos D’Alpago, in provincia di Belluno, dopo essere scivolato nel canale Tesa Vecchio. “A nome mio personale e della Regione del Veneto voglio esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i colleghi deldel, che in questi giorni hanno setacciato le acque del lago di Santa Croce nella speranza di ritrovare il giovane pompiere”, le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Anche se la situazione è sembrata subito disperata, ...

