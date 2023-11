Maltempo | in Toscana 100 000 tonnellate di rifiuti da rimuovere

(Di lunedì 6 novembre 2023) Secondo un primo calcolo, nei Comuni dell'AtoCentro colpiti dall'alluvione sono circa 45.000 le utenze coinvolte, distribuite su circa 900 strade, per una stima di 100.000e 350.

... diventeranno sempre più una nuova normalità': lo afferma Andrea Barbabella, responsabile scientifico di Italy for Climate, in merito all'ondata diche ha colpito la. "Non si tratta ...

Maltempo Toscana, a Quarrata le campagne diventano un lago: le immagini dal drone Repubblica TV

Con i decreti 866 e 867 a firma del Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvatore Cocina, sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro per i danni occorsi alle attiv ...Firenze: Insieme siamo più forti e ogni contributo può fare la differenza. Dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito la Toscana, la Regione fa un passo per stare vicino a famiglie e comunità con un ...