Maltempo | 110 interventi dei Vigili del Fuoco di Arezzo nelle ultime 24 ore

Leggi su lortica

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ideldihanno effettuato24 ore 110per il, in maggior parte dovuti ad alberi abbattuti dal vento, in particolare sono intervenuti in località Terrosola, nel comune di Bibbiena, per disostruire un ponte da alberi . Idelsono intervenuti con la squadra di Bibbiena e degli operatori fluviali che si sono calati dal ponte dal fiume. I tronchi che ostruivano il passaggio dell’acqua, sono stati tagliati e tolti , con l’ausilio dell’autogru e con il personale del Concorso di Bonifica. L'articolo proviene da L'Ortica -News - Notizie pungenti.