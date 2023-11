M O | Michel | Ue insiste per pause e corridoi umanitari a Gaza

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 novembre 2023) Bruxelles, 6 nov. (askanews) – “I civili devono essere protetti ovunque e in qualunque circostanza. Ogni singola vita civile è importante. Per questo facciamo appello pere edentroperché l’aiutoo deve arrivare alle persone che ne hanno bisogno e tutti noi siamo devastati dalle atroci immagini, soprattutto di bambini” vittime dei bombardamenti di Israele. Lo ha detto oggi a Bruxelles il presidente del Consiglio europeo, Charles, nel suo intervento alla Conferenza per il 2023 degli ambasciatori dell’Ue. “Ogni misura deve essere presa – ha insistito– per assicurare che i civili non siano presi di mira, e questo include il personale delle organizzazioni internazionali e il personale medico. Fin dall’inizio della ...