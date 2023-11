Luis Enrique e la battuta sul ritorno di Donnarumma contro il Milan

(Di lunedì 6 novembre 2023)O - Cresce l'attesa per- Psg , big match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League in programma domani sera (7 novembre). Tutti i riflettori saranno puntati su ...

L'allenatore dei campioni di Francia ,, prova però a smorzare i toni e le tensioni della vigilia. " Abbiamo lavorato più che parlato - spiega il tecnico asturiano - . Gigio ha già ...

Verso Milan-Psg, Luis Enrique: "Non speculiamo sul risultato, vogliamo vincere" - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan-Psg, Skriniar duro su Marotta: "Non voglio creare casini". Luis Enrique "normalizza" caso Donnarumma Virgilio Sport

L'allenatore del Psg smorza i toni sull'atteso ritorno del portiere azzurro a San Siro contro la sua ex squadra: i dettagli ...Alla vigilia di Milan-PSG, gara valida per il turno di Champions League, il difensore dei parigini Skriniar ha presenziato in conferenza stampa.