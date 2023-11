Lucca Comics chiude con oltre 314mila biglietti venduti e 15mila addetti accreditati

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – “& Games si è dimostrata ancora una volta uno spazio contemporaneo, fatto di tanta immaginazione ma altrettanta realtà, confronto e partecipazione, nel quale i grandi temi si sono trasformati in disegni, parole, immagini, rappresentazioni, incanalando le emozioni e le ragioni in un preziosissimo flusso creativo. Questo è stato possibile in un contesto territoriale afflitto dal maltempo, i cui segni rimarranno indelebili per tutti coloro che sono stati colpiti, attorno ai quali si stringe tutta la comunità del festival e ai quali sarà destinata parte dei fondi raccolti con l’asta di beneficenza dell’Area Performance”. Lo riferisce una nota diComic & Games che sottolinea come “durante questa edizione abbiamo avuto la testimonianza che& Games ...

Le storie da non perdere di Wired Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente tra Israele e Hamas Zerocalcare, Fumettibrutti, Giancane e gli artisti che non saranno a: ...

A proposito di Lucca e di tutto il resto - Zerocalcare Internazionale

Il 2 Novembre premiati a Lucca i talenti del fumetto, del gioco e del mondo dell’illustrazione per bambini e ragazzi. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ...La Difesa in viaggio all'interno della più grande manifestazione italiana di cultura pop. Fumetti, cosplay e videogiochi nella "città delle cento chiese". Oltre 300 mila biglietti staccati per fenomen ...