“Lo vorrei subito…” | Francesca Fagnani si sbilancia proprio con lui | Ma arriva il 2 di picche

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 6 novembre 2023)ha appena chiuso l’ultima stagione di Belve totalizzando dei numeri incredibili, ma vuole solo lui. È stata decisamente un’edizione record per Belve, il programma diin cui la giornalista conduce taglienti interviste a personaggi noti della televisione, dello spettacolo e del panorama politico. Quest’anno più che mai i numeri incassati ad ogni puntata sono stati da capogiro: basta pensare che il programma chiude la stagione con una media di 1.179.000 spettatori e una share del 7,1%, segnando una crescita del +18% rispetto all’anno precedente. In onda di martedì sera su Rai2, laè stata in grado di tenere gli italiani attaccati alla televisione fino tarda serata, incuriosendoli con domande che tutti, almeno una volta, avremmo voluto porre ai ...