LIVE Torino-Sassuolo sul 2-1 | Vlasic riporta avanti i granata

All'Olimpico Grande, il match valido per l'undicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Torino - Sassuolo 1 - 1

31' Vojvoda prova un interessante filtrante in area, troppe però le maglie del Sassuolo in mezzo. 29' OCCASIONE TORO! Ruba palla Ilic, va via all'uomo e crossa per Zapata che a porta vuota ...SECONDO TEMPO 20' TRAVERSA SASSUOLO! Laurentiè va via a Tameze in velocità, calcia sul primo palo centrando il montante, sul proseguimento calcia Pinamonti centrale.