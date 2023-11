LIVE Torino-Sassuolo sul 2-1 | segna Vlasic

(Di lunedì 6 novembre 2023)(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude l'undicesima giornata di campionato in Serie A. I...

All'Olimpico Grande, il match valido per l'undicesima giornata di Serie A 2023/2024 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico Grandee Sassuolo si affrontano nel match valido per l'undicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Sassuolo 1 - 1: sintesi e moviola 46 - ...

LIVE! Torino-Sassuolo 1-1 Toro News

Torino - Sassuolo live: Calcio - Serie A Eurosport IT

SECONDO TEMPO 37' Nel Toro esce Bellanova, dentro Lazro, fuori Sanabria, dentro Radonjic. 35' OCCASIONE TORO! Zapata si beve l'avversario, la rmette in mezzo, allontana Vina. Poi ...SECONDO TEMPO 20' TRAVERSA SASSUOLO! Laurentiè va via a Tameze in velocità, calcia sul primo palo centrando il montante, sul proseguimento calcia Pinamonti centrale.