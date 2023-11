LIVE – Rimini-Spal | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ladi, match valido per per la dodicesima giornata di. Nel girone B allo stadio Romeo Neri si sfidano due squadre partite male e a caccia di una vittoria per sistemare le cose e allontanarsi dalla zona calda. Chi riuscirà a vincere, la formazione romagnola o quella emiliana in questo derby regionale? Si parte alle ore 20.30 di lunedì 6 novembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 20.30 SportFace.