L' Italia è tra i Paesi che più temono i cambiamenti climatici

(Di lunedì 6 novembre 2023) AGI - L'è tra iche piùle conseguenze del cambiamento climatico. È una delle conclusioni contenute in uno studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulle sfide come il riscaldamento globale o le nuove tecnologie. Il rapporto si basa su un sondaggio condotto nel 2020, in cui l'87% degli adulti indice di percepire il cambiamento climatico come una minaccia. La percentuale era molto alta anche in Messico (90%), Spagna (85%), Giappone (83%) e Grecia (81%). All'estremo opposto, la percezione del rischio legato al cambiamento climatico era limitata al 52% in Ungheria e Israele, al 48% in Danimarca e al 44% nella Repubblica Ceca. Gli autori del rapporto sottolineano che, secondo la Banca Mondiale, l'“particolarmente vulnerabile” agli ...