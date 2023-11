L’ira di Kiev per le parole di Meloni sulla «fatica» della guerra | «Se gli Usa fossero stati stanchi negli anni ’40 oggi non esisterebbe l’Europa»

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 novembre 2023) È passato un mese dall’attacco di Hamas nel sud di Israele che ha stravolto il Medio Oriente, e il mondo intero. E non è un mistero che a sentirsi «vittima secondaria» di quella strage – sul piano geopolitico – sia l’Ucraina. Perché a prescindere dal grado di coinvolgimento realeRussia nella preparazione/incoraggiamento di quell’assalto, il timore è che il Cremlino ne sia di fatto tra i principali beneficiari. Le attenzioni di leader e opinioni pubbliche occidentali sono letteralmente calamitate sul fazzoletto di terra Israele-Gaza, e in secundis per la stabilità del più ampio Medio Oriente, e larusso-ucraina, in stallo da mesi, è scivolata ben più indietro, sulle pagine dei giornali, su quelle dei social media e sui tavoli delle cancellerie. Se il nervosismo per la situazione aera palpabile sin dalle prime ore ...