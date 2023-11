L’intesa sui migranti Meloni-Rama a Ferragosto | “Altro che aperitivi…”

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – “che”. Così fonti di Palazzo Chigi spiegano la genesi del protocollo d’intesa suisiglato oggi tra Italia e Albania. Un accordo partorito lo scorso, quando la premier Giorgiaè stata ospite del primo ministro albanese Edidopo aver lasciato la masseria pugliese di Ceglie Messapica dove stava soggiornando con la famiglia. L’incontro tra i due leader era stato narrato come una semplice vacanza. “Abbiamo iniziato a discutere con il primo ministrodi questo accordo mesi fa, in estate, entrambi convinti che sull’immigrazione irregolare di massa la collaborazione tra Unione, Stati membri e Stati extra-Ue sia decisiva”, ha sottolineato ogginel corso delle dichiarazioni alla ...

Saranno pronti entro la primavera del 2024: posti per 3 mila migranti, fino a 36 mila'anno. Meloni esulta: "Accordo storico" e sottolinea: "Da Tirana solidarietà come se fosse un membro Ue". Il protocollo siglato con il premier albanese riguarderà solo coloro che vengono salvati in ..

Intesa Sanpaolo, accordo con la Bei per sostenere la transizione green. Finanziamenti per 200 milioni per la Pa Milano Finanza