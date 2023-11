Ligue 1 2023 2024 | rinviata Brest-Strasburgo per la tempesta Ciaran

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 novembre 2023) È stato rinviato a data da destinarsi l’incontro tra, valevole per la 12^ giornata die in programma domenica 12 novembre alle ore 13. La– la stessa che ha colpito la Toscana, ma anche tante altre parti d’Europa – ha infatti causato dei danni significativi nella Bretagna, regione della città di. La Lega Calcio francese ha dunque reso noto che la partita non si disputerà come da programma. SportFace.