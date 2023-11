Levi 2023 calendario e orari gare

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 novembre 2023) Torna in scena la Coppa del Mondo di sci alpino-2024. Dopo l’esordio dimezzato di Soelden il comparto femminile si sposterà in Lapponia per i classici due slalom di, in Finlandia. La fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, dopo un esordio non troppo brillante in quel di Soelden, proverà subito a mettere in chiaro le cose ed a distanziare le rivali sul suo terreno di caccia preferito. Come seguire lediin tv? Ledisaranno trasmesse in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. PROGRAMMASabato 11 novembre Ore 10.00 prima ...