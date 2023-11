L’equo compenso per gli editori ha spinto i colossi di Big Tech a investire su aggregatori di news basati sull’AI

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 6 novembre 2023) La questione deldelle grandi aziende di Bigagliper lo sfruttamento dei loro contenuti è un tema che non riguarda esclusivamente l’Unione Europea (che, comunque, ha fatto entrare in vigore la sua normativa sul copyright), ma che – in passato – ha coinvolto anche altri Paesi del mondo, a partire dall’Australia (dove un braccio di ferro su questo aspetto ha portato, per alcuni giorni, Facebook a eliminare tutte le notizie dei varidal feed degli utenti). Insomma, dappertutto nel mondo ci si è chiesti se gli estratti brevi che Google, Microsoft, Facebook, Twitter pubblicano sulle loro piattaforme e che provengono dal lavoro die testate giornalistiche non debbano essere coperti da un adeguatoper il lavoro svolto. ...