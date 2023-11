L' elisir di Chris Hemsworth

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Se si chiede ad Annick Menardo, che l’ha creato, che sensazione prova davanti ai 25 anni di Boss Bottled, una fragranza così amata e radicata nei gusti e nelle routine di benessere quotidiano, che se ne vende un flacone ogni 4 secondi, lei si dichiara felice e orgogliosa. Felice «di sentire ancora questo profumo sulla gente per strada», orgogliosa perché ha creato un eau de toilette «che è diventato un classico». Era nella sua natura assurgere a quello status, essendo stato ideato dalla maître parfumeur come un profumo senza tempo, ispirato a un concetto di eleganza innata. Anzi, con la vocazione a esprimerla quella dote, con la consapevolezza che l’eleganza è un valore eterno che non chiude mai le porte a un dialogo con la cultura contemporanea. Così a farsene ambasciatori, nel tempo, si sono avvicendati i supermodelli Alex Lundqvist, Gabriel Aubry e Marius Hordijk, in un passaggio ...