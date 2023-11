Le Relazioni Difettose – «Come superare la nostalgia di una storia sbagliata ma stimolante?»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ciao Ester. Sono A., di mezza età e di bell’aspetto, molto dinamica con un lavoro piacevole e alla ricerca continua di progetti di vita. A mia discolpa per quanto ti racconto ci sono molti lutti prematuri: padre, madre, sorella. Amore e coppia: 6 segnali per capire se non è la persona giusta X Dopo varie terapie psicologiche finalmente viene fuori che in linea di massima gli uomini incontrati, non solo ...