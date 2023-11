Le Iene | le anticipazioni di martedì 7 novembre 

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 novembre 2023) Le, ecco gli ospiti e lediDomani,7 novembre, in prima serata su Italia 1, al centro del nuovo appuntamento con “Le” condotte da Veronica Gentili e Max Angioni, il reportage di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dedicato a una delle quattro mafie presenti sul nostro territorio: la camorra. È un viaggio-racconto delle persone che continuano a combattere, nonostante le minacce, di chi si impegna come può per aiutare la propria realtà, di chi pensa di aver ritrovato la propria coscienza dopo averla perduta e quelle di chi si è ribellato denunciando la malavita. Insieme a Giulio Golia, per tutto il racconto, la presenza di Roberto Saviano, lo scrittore, giornalista e sceneggiatore, sotto scorta da 17 anni, da sempre simbolo della lotta ...