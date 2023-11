Le armi nucleari tra Israele ed Iran che minacciano il Medio Oriente

Leggi su panorama

(Di lunedì 6 novembre 2023) È stata una frase fuori luogo quella del ministro israeliano del patrimonio culturale Amichai Eliyahu, ora sospeso a tempo indeterminato dopo aver affermato in un’intervista che sganciare una bomba nucleare sulla Striscia di Gaza sarebbe stato possibile. Un’uscita infelice e certo poco consona a una persona con le responsabilità da componente del governo, fatta senza pensare che nessuno farebbe esplodere una bomba radioattiva nel cortile di casa propria. Tanto che il primo ministro Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione su X, si è affrettato a specificare che “Le dichiarazioni di Eliyahu non sono basate sulla realtà”. Chepossieda capacità di difesaè noto, si stima infatti che conservi in stato di prontezza 90 testatee possieda scorte di materiale fissile per circa 200 ordigni; tuttavia, Gerusalemme non ha ...