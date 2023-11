Le Allieve della Ginnastica Petrarca da applausi alla Zona Tecnica Interregionale

Linda Fiorucci e Caterina Falomi hanno centrato la qualificazione per le finali dei Campionati Italiani

Le Allieve della Ginnastica Petrarca da applausi alla Zona Tecnica ... LA NAZIONE

Allieva della Talent Academy di Figline alla trasmissione di Fiorello ... Valdarno24

In un intenso fine settimana di sport è andata in scena la Coppa Italia Horseball Pony e Senior Misto: dal 3 al 5 novembre è stato il momento della manifestazione di ... Lo Scrivia), Pony Allievi ...Michela Castagna che si è classificata al 4° posto tra le allieve correndo in 3’4681. La gara rappresenta sicuramente l’ultimo appuntamento agonistico del 2023 per gli atleti dell’Alto Lazio che sono ...