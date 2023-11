Lazio | Sarri smentisce addio | “Voglio chiudere qui la carriera”

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – “Qui sto bene equi la”. Mauriziolascia la? No, raddoppia. L’allenatore toscano, davanti alle voci che lo danno in uscita da Roma, risponde manifestando la volontà di rimanere in biancoceleste. “Innanzitutto vorrei fare una precisazione, circola una voce per cui io voglia andare via a fine anno, e questo va contro tutte le cose che io ho detto nell’ultimo periodo. Qui sto bene equi la”, dice, a Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League con il Feyenoord. “Un inizio altalenante non mi fa cambiare idea. Combatto col presidente, con la società, coi giocatori e col mio popolo. Questa è la mia idea e tutte le altre sono fake news”, aggiunge. La ...

Commenta per primo Prove generali a Formello in vista di- Feyenoord .in conferenza stampa ha dato qualche indizio di formazione, ma alcuni ballottaggi rimarranno aperti fino all'ultimo. A comnciare dall'attacco dove è sempre prioritario per il ...

Dopo le parole in conferenza stampa, alla vigilia di Lazio - Feyenoord, Maurizio Sarri è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Questo il contirbuto: "Consentimi una ..."I tifosi Quanti sono sono, spero che facciano l’inferno". “Le partite da vincere a tutti i costi non esistono. E’ una partita da provare a vincere. Sarebbe importante fare punti, anche perchè in Cha ...