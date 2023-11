Lazio-Feyenoord | probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

(Di lunedì 6 novembre 2023) Sconfitta a Bologna nell’ultimo turno di campionato, laè attesa da un match spartiacque nel Gruppo E di Champions. I biancocelesti ospitano ilprimo in graduatoria, che due settimane fa a Rotterdam piegò la squadra di Sarri col punteggio di 3-1. Per mantenere elevate le...

Arriva ilall'Olimpico, nella settimana derby, ma nella testa di Maurizio Sarri non c'e' solo il bisogno di vittoria per la corsa verso gli ottavi Champions.

FORMELLO - Lazio, il piano anti-Feyenoord: Marusic a riposo La Lazio Siamo Noi

La partita contro il Feyenoord è importante per il presente, per il futuro e per la storia europea del club. La Lazio ha bisogno della sua gente.Il Feyenoord vuole confermare il primato in classifica nel girone E di Champions League. Gli olandesi guidano il gruppo a quota sei punti, uno in più dell'Atletico Madrid e due rispetto alla Lazio, ...