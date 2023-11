Lavoro | Fratoianni denuncia | ' Stage gratuiti alla Camera dei Deputati | e la spacciano per opportunità'

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il segretario di Sinistra Italiana Nicola, deputato di Avs, hato l'approdo a Montecitorio del malcostume delsottopagato, se non addirittura gratuito. "Il nostro Paese è ...

A luglio insieme ad Angelo Bonelli abbiamo promosso un appello per costruire in modo aperto e partecipato una proposta per l'Europa capace, a partire dall'esperienza positiva di Alleanza Verdi e ...

Guerra Hamas - Israele, Fratoianni (Si): “Europa si batta per il ... Il Sole 24 ORE

AVS, Fratoianni: “Vogliamo un'Europa della pace" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) - Un Nuovo Paradigma che Mette le Persone al Centro della Trasformazione del Reddito di CittadinanzaAlbano Laziale (RM), 6 Novembre 2023 - ll Reddito di Cittadinanza, uno dei pilastri dell ...Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: ...