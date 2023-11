Lavori pubblici Roma – Cr | “Gualtieri si decida a ripristinare l’illuminazione della rotonda Gutemberg | al buio da mesi”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 novembre 2023) “L’ennesimo incidente stradale verificatosi all’altezzarotatoria di via Giovanni Gutenberg, sulla Laurentina, non può essere ignorato dal sindaco. Parliamo, infatti, di una zona totalmente priva di illuminazione pubblica oramai da, nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini che ne avevano denunciato la pericolosità. La pioggia, nel caso specifico, ha purtroppo ridotto ulteriormente la visibilità. La 13enne deceduta è la 166esima vittima nel 2023. Si tratta del secondo incidente mortale in quel tratto di strada in pochi giorni, dopo quello avvenuto lo scorso 3 novembre. In Municipio abbiamo votato sia una nostra mozione sulla sicurezza stradale sia vari interventi per mettere in sicurezza le strade più pericolose, quali Via di Vigna Murata, Via Acqua Acetosa Ostiense, ViaGrande ...