L’aurora boreale arriva anche in Italia Come si formano le colonne di luce che hanno tinto i cieli di tutta Europa

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ci voleva una tempesta solare straordinaria per portare l‘auroraal di qua delle Alpi. Nella notte di domenica 5 novembre il cielo sopra Cortina e le Dolomiti si è acceso di rosso e viola, conche si alzavano a diverse altezze sull’orizzonte settentrionale: un fenomeno atmosferico inusuale alle nostre latitudini, dovuto al passaggio di una tempesta solare di categoria G3 (le più impetuoseno al grado G5) estesa in direzione Nord dell’orizzonte. Le immagini maestose delle luci danzanti in queste oreinondato i social, con scatti provenienti da, dalle Alpi al Veneto all’Emilia Romagna maaltri Paesi in, dalla Polonia fino alle incredibili fotografie dal Regno Unito di Stonehenge avvolta da ...