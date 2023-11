L’attrice Sibilla Barbieri morta col suicidio assistito | ma lancia un messaggio prima di morire | “Questa è discriminazione”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 6 novembre 2023) Pubblicato il 6 Novembre, 2023 Dopo il caso di dj Fabo e di Fabio Ridolfi, arriva un altro caso di. Si tratta di, regista e attrice, malata oncologica terminale che è andata in Svizzera per, come ha comunicato l’associazione Coscioni. Il caso di, che era anche consigliera dell’associazione Coscioni, dopo il rifiuto dell’ASL romana di acconsentire alla morte assistita ha deciso di recarsi in Svizzera. Come riferito dall’associazione Coscioni, l’ASL aveva respinto la richiesta di eutanasia della donna poiché non possedeva i 4 requisiti previsti della sentenza Cappato/dj Fabo della Corte Costituzionale. Nello specifico la commissione medica ha ritenuto che mancasse un requisito ...